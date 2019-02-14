KMTSO'da devlet destekleri anlatıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) kamu kuruluşlarının işletmelere sunduğu teşvik ve destekler konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Toplantıda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Ali Yüce KMTSO üyelerine bir sunum yaparak İŞ-KUR'un sunduğu teşvikler ile aktif iş gücü programları ve kısa çalışma ödeneği konularında bilgiler verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Gülden Uslu ise 10 ayrı başlık altında sunulan KOSGEB destek programları ve acil destek kredisi gibi finansman destekleri ile laboratuar destekleri hakkında detaylı sunumlar yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Harun Akbalaban ise, SGK tarafından uygulanan istihdam desteklerine değinerek, ilave istihdam teşviki, 5 puanlık MYÖ sigortası teşviki, +6 puanlık MYÖ sigortası teşviki, 5 puanlık GSS teşviki ve yatırım teşviki konularında bilgilendirmede bulundu.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) İl Koordinatörü Yusuf Köleli ise, DOĞAKA 2019 yılı mali destek programları hakkında bilgi vererek imalat sanayisine yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması mali destek programı ve seracılığın geliştirilmesi mali destek programı konularını içeren sunumlar gerçekleştirdi.