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KMTSO'dan kan bağışı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) meclis üyeleri, kan bağışında bulundu.


KMTSO Başkanı Serdar Zabun etkinlikte, kan bağışı konusunda insanların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Türk Kızılay'ına teşekkür eden Zabun, “Türkiye'de her gün yaklaşık 9 bin ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Biz de bu ihtiyaca dikkat çekmek ve kan bağışı konusunda farkındalığı güçlendirmek adına bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Organizasyon dolayısıyla Türk Kızılay'ı Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu'na teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye genelinde de bağışlara karşı insanlarımızın duyarlılığı daha üst seviyelere ulaşır" dedi.

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