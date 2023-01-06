Kocabaş Gastronomi Merkezinin restorasyonu tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi mekanlarında başlattığı restorasyon projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi'ndeki Kocabaş Gastronomi Merkezinde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projelerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalarla Kocabaş Gastronomi Merkezi, tarihi dokusu muhafaza edilerek iç ve dış mekanıyla birlikte baştan sona yenilendi. Yaklaşık 5 milyon TL'lik yatırımla yenilenen Gastronomi Merkezi, şehrin yöresel lezzetlerini misafirlerine sunacak

"Tarihi yapıları ayağa kaldırıyoruz

Tarihi mekanlarda devam eden restorasyon projelerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tarihi mekanlarını gün yüzüne çıkarmak ve turizm potansiyelimizi artırmak için restorasyon projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kadıoğlu Konağı ile Hayrigül 1 ve 2 evlerinde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Milli mücadele kahramanımız Arslanbey'in konut olarak kullandığı konakta restorasyon çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Dulkadiroğlu Turan Mahallesi'nde Bahtiyar Yokuşunda bulunan Hasan Kocabaş Konağında da restorasyon çalışmalarımıza başladık. İnşallah bu tarihi yapılarımızı tekrardan ayağa kaldırarak şehir turizmine kazandıracağız” dedi.

"Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun"

Kocabaş Gastronomi Merkezinin şehrin turizm potansiyeline çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Güngör, “Büyükşehir Belediyemiz ve DOĞAKA iş birliğiyle Kocabaş Gastronomi Merkezinde hayata geçirdiğimiz restorasyon projemizi de tamamladık. Şehrimizin gastronomisine ve turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir mekân. İnşallah baştan uca yenilenen bu mekânda şehrimizin yöresel lezzetlerini misafirlerimizle buluşturma fırsatımız olacak. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.