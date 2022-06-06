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Kocabor Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Kahramanmaraş’ta Göksun ilçesindeki Kocabor Şelalesi ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kahramanmaraş'ta Göksun ilçesindeki Kocabor Şelalesi ziyaretçilerin akınına uğruyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, doğa yürüyüşü etkinlikleri ile vatandaşları şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler doğal manzarasıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Göksun Kocabor Şelalesi'ni ziyaret etti.


Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler toplamda 8 kilometrelik mesafe kat etti.


Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, çektikleri fotoğraflarla da hatıralarını ölümsüzleştirdi.

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