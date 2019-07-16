Kocasının öldürdüğü kadının organları 5 kişiye umut oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzman çavuş olan eşi tarafından başından vurularak ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Müberra Kuzdan'ın bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 hastayı hayata bağlayacak.

Alınan bilgiye göre, 9 Temmuz Salı günü Elbistan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akrabalarının düğününe katılan Müberra Kuzdan (24) ile uzman çavuş olan eşi G.K., törenin ardından alandan ayrılmak üzere otomobile bindi. Bu sırada araçtan silah sesi duyan çevredekiler, otomobilin yanına geldikleri sırada Müberra Kuzdan'ı kanlar içerisinde buldu. Eşinin silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Kuzdan, aynı otomobille Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan 3 çocuk annesi Kuzdan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Baba Mevlüt ve Anne Vildan Gürsanlı, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Aile, kızlarının böbreklerini, korneasını ve karaciğerini bağışladı. Baba Gürsanlı, “Kızımın organları, kendisine hayat vermedi. Başka canlara hayat versin diye çocuğumun organlarını bağışladım" dedi.

Bu kararın ardından zamanla yarış başladı. En büyüğü 3,5 yaşında olan 2'si kız 3 çocuk annesi olan Müberra Kuzdan'ın, ailesi tarafından bağışlanan kornea, böbrek ve karaciğerinin alınması için Malatya ve Gaziantep'ten 2 ayrı ekip Elbistan Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaklaşık 2,5 saatlik süren operasyonla Kuzdan'ın organları alındı. Kuzdan'ın korneaları Gaziantep'e, böbreğinin biri İstanbul'a, diğeri Antalya'ya ve karaciğeri de Malatya'daki hastalara nakledilmek üzere götürüldü.