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Kocasının vurduğu kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta kocası tarafından vurularak yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kocası tarafından vurularak yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, Taner Şahin (32), kıskançlık yüzünden eşi Serpil Şahin'i (28) aralarında çıkan tartışma sonrası çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurarak olay yerinden kaçtı.


Olay sonrası hastaneye kaldırılan 6 çocuk annesi Serpil Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Katil zanlısı koca Taner Şahin'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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