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Kökleri dışarıda kalan ağaçlar ilginç görüntüler oluşturuyor

Kahramanmaraş’ta kökleri dışarıda kalan ağaçlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta kökleri dışarıda kalan ağaçlar ilginç görüntüler oluşturdu.


Kahramanmaraş'ın Ilıca Mahallesi kuzeyinde, Atlık Dağında bin 800 metre yükseklikte bulunan sedir ağaçları, kökleri ile ilginç şekiller oluşturdu.


Doğaseverlerden Cahit Edikli, "Sedir ağaçları, yöresel olarak kamalak dediğimiz ağaçlar bulunmakta. Toprağın aşınmasıyla ağaç köklerinin ilginç şekiller oluşturduğu bir bölge. Adeta bir masal diyarından gelmiş görüntüsü veriyor. Buraya 5 kişilik bir ekiple gittik. Oldukça ilginç şekiller oluşturan kaya yapısı var. Yer yer fosillere de rastlanıyor. Adeta doğal bir müze" dedi.

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