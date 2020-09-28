İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesinde birkaç gündür haber alamadıkları Muhsin Gündüz'ün (65), evinden kötü kokulan geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi.


İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki ağır koku nedeniyle Gündüz'ün yaşadığı eve çilingir yardımıyla girdi. Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Gündüz'ün 3 gün önce hayatını kaybettiği, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.