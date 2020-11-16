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Kollarına taktıkları maskeden uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda iki kişinin koluna taktığı maskeden uyuşturucu madde çıktı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda iki kişinin koluna taktığı maskeden uyuşturucu madde çıktı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili Y.D. (38) ve Y.Ç. (26) adlı iki şüpheliyi bir otobüs içinde gözaltına aldı. İki kişi üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, kollarına taktıkları maske içine gizlenmiş 10 gram metamfetamin ile 10 gram bonzai maddesi ele geçirdi.


2 şahıs gözaltına alındı.

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