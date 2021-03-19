İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Komşusunun evine tüfekle ateş etti

Kahramanmaraş’ta bir kişi, husumetlisi olduğu komşusunun evine av tüfeğiyle ateş etti.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, husumetlisi olduğu komşusunun evine av tüfeğiyle ateş etti.


Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'nde oturan M.A. iddiaya göre, komşusuyla aralarında husumet nedeniyle evde kimsenin olmadığı saatte av tüfeğiyle ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar yüzünden evde maddi hasar oluştu.


İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekibi M.A.'yı suçta kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakaladı.


Şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.