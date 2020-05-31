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Konargöçerlerin ekmeği topuk otundan

Kahramanmaraş’ta konargöçerler, kente özgü farklı bir yöntemle hazırlanan Maraş tarhanasını kurutmak için topuk otundan yapılan sergi üretimine başladı.

Kahramanmaraş'ta konargöçerler, kente özgü farklı bir yöntemle hazırlanan Maraş tarhanasını kurutmak için topuk otundan yapılan sergi üretimine başladı.


Adana ve Osmaniye'deki sulak alanlardan topladıkları topuk otu çubuklarını Kahramanmaraş'a getiren konargöçerler, topladıkları çubukları önce kurutuyor, daha sonra iple örerek sergi haline getiriyor. Yüzlerce çubuğun oluşmasıyla ortaya çıkan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki sergi ise 30-40 liradan satılıyor.


Aslı Kara ile birlikte yol kenarında sergi yapan Mehmet Kara, "Bu bitkiye topuk otu derler ama Kahramanmaraş'ta çığ derler. Adana ve Osmaniye gibi sıcak, bataklık ve sulak bölgelerde yetişir. Burada yere serip kuruturuz, hazırladığımız tezgahlarımızda da ürünü ortaya çıkarıyoruz. Ürünlerimizin fiyatı ise 30-40 lira arasında değişiyor. İşimizi 2-3 ayda bitirip gideriz” diye konuştu.

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