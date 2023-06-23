Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı altgeçidinde meydana geldi. Köprülü kavşağın alt geçidinde seyir halinde bulunan ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen 06 DF 3177 plakalı otomobilin sürücüsü, yan yoldan gelen araca çarpmamak için ani fren yaptı. Ani frenin etkisi ile savrulan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobildeki aynı aileden İ.K., Y.G.K. ve G.K yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.