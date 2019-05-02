Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil tak attı, kazada 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil tak attı, kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan K. (34) idaresindeki 46 AG 741 plakalı otomobil, Afşin ilçesi Karagöz Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Çağlayan K. yaralandı. Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Çağlayan K.'nın alkollü olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.