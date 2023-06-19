Kontrollü yıkımı gören vatandaşlar tehlikeye aldırmadı, telefonları ile görüntü çekti

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımını izlemeye gelen meraklı kalabalık, tehlikeye aldırmadan o anları hem izledi hem de cep telefonlarına kaydetti.

6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem merkez üssü Kahramanmaraş ile birlikite 11 ilde büyük hasara neden oldu. 133 günü geride bırakılan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binaların yıkımları da aralıksız sürüyor. Bugün de merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve afette ağır hasar alan 7 katlı Pur Apartmanının kontrollü yıkımı yapıldı. Yıkımı görüp izleyen meraklı kalabalık, tehlikeye aldırmadan o anları cep telefonlarına kayıt etti. Apartmanın yıkıldığı esnada ise çalışmayı takip eden vatandaşlar büyük korku yaşadı.

“Kötü etkiliyor, canımız sıkılıyor”

Kahramanmaraş'ın en eski caddelerinde bulunan apartmanın yıkımını izlemeyenlerden Volkan Çalışkan, “Yıkımları izlemeye geldik bu bizi kötü etkiliyor. Depremden dolayı eşlerimiz, dostlarımız ve yakınlarımızı kaybettik. Gördüğünüz gibi yıkılıyor, herkesin evi barkı yok oldu. Bu caddeyi bu şekilde görmek bizi kötü etkiliyor. Çünkü yıllardır bu cadde canlıydı"dedi.

Yaşanan depremlerde şehrin kalbi olan caddelerin yok olduğunu ifade eden Bilal Evran da, “Yaklaşık 50 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. 6 Şubat depreminin her ikisini de Kahramanmaraş'ta yaşadım, bugün kontrollü yıkımı izlemeye geldim. Üzülüyoruz böyle binaların yıkılmasına canımız yanıyor adeta” şeklinde konuştu.

Kontrollü yıkımı izlemeyen vatandaşlardan Nurullah Sönmez ise “Mahallemizde kontrollü yıkım olmadı, burada yapılan çalışmayı izlemeye geldik. Burada kontrollü yıkım var zaten bu duruma üzülüyoruz” diye konuştu.