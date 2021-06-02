Köpeğin ayaklarını bağlayıp öldürdüler

Kahramanmaraş'ta direğe ayaklarından bağlanıp öldürülmüş halde köpek bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir köpeği ayaklarından direğe bağlayarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen jandarma köpeği vahşice öldürenlerle ilgili soruşturma başlattı.

Jandarmanın arama çalışmaları devam ederken, köpeğin fotoğrafı ise sosyal medyada tepki topladı.