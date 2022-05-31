Kahramanmaraş'ta diş teknisyenliği yapan Erol Sakarca, bir kaza sonucu dişi kırılan köpeğine protez diş yaptı.

Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan diş teknisyeni Erol Sakarca, köpeğinin dişinin kırıldığını fark etti. Köpeğinin yemek yiyemediğini de görünce protez diş yaptı.

Kırılan dişinin yerine krom diş yaparak köpeğin normal yaşamını sürdürmesini sağladığını söyleyen Sakarca, "Ben küçüklükten beri hayvanları çok severim. Hele aileden biri olarak gördüğüm kendi köpeğimi daha çok severim. Köpeğimin dişinin kırıldığını görünce dayanamadım ve bu protez dişi yaptım. Şimdi köpeğim normal yemeğini yiyor, ben de çok mutluyum" dedi.