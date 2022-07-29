Koray Avcı, sahneye atla geldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali'nin ilk 4 gününde katılımcı rekoru kırılırken; konuk sanatçı Koray Avcı ise sahneye kadar atla geldi.

Yüz binlerce katılımcıyı buluşturan Elbistan Festivali'nde coşku ve heyecan eksik olmuyor. Elbistan Belediyesi'nin düzenlediği Elbistan Festivali'nin 4.gecesinde de müzik, dans ve eğlencenin doruk noktası yaşandı. Elbistan Festivali'nde sahne sırası ise gençlerin severek dinlediği Koray Avcı'nın oldu. Avcı, kendisini izlemeye gelenlerin arasından at üstünde geçerek sahneye geldi. Avcı'yı atın üstünde gören katılımcılar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

29 Temmuz gecesinde sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı'nın konserine, binlerce kişi katıldı. Konsere at üstünde gelen Koray Avcı, Elbistan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkür etti.

Konser öncesinde açıklamada bulunan Koray Avcı, Aşık Mahzuni Şerif'in türküleriyle büyüdüğünü anlatarak Elbistan'da olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, festivalin ilk 4 gününde 500 binin üzerinde bir katılım sayısına ulaştıklarını belirtti.

Elbistan'ın Dulkadiroğlu Beyliği'nin başkenti olduğunu anımsatan Başkan Gürbüz, Avcı'nın sahne atla gelmesinin de bu yönden güzel bir anlam ifade ettiğine vurgu yaptı.

“Koray Avcı'yı Elbistan'da görmek bizim için büyük bir mutluluk. Koray beyden önce sahne alan çok kıymetli sanatçılarımız oldu. 500 binin üzerinde bir katılım oldu. Çok kıymetli sanatçılarımızı ağırlayacağız. Elbistan tarihi günlerini yaşıyor. Ben böyle bir heyecanı hemşerilerimle paylaştığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Koray Avcı, performansı ile izleyenleri coşturdu. Avcı'nın seslendirdiği şarkı ve türkülere katılımcılar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Programda; Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından konuk sanatçı Avcı'ya yörede yetiştirilen ve hasadına başlanılan lavanta demeti takdim edildi.

Avcı, ilk kez bir konserinde kendisine lavanta verildiğine işaret ederek, “Bu benim için bir ilk oldu. Lavantaları evimde saklayacağım” dedi.

Avcı, konserinin bir bölümünde sahneden indi. İzleyicilerin arasına giren Avcı'ya sevgi gösterisinde bulunan gençler, fotoğraf ve video çekmek için birbirleri ile yarıştı.