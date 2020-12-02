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Korona unutuldu, bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenlendi

Kahramanmaraş’ta bir bağ evinde korona tedbirlerinin unutulduğu canlı müzikli eğlence düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde korona tedbirlerinin unutulduğu canlı müzikli eğlence düzenlendi.



İddiaya göre görüntüler, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir bağ evinde kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eğlenceye yaklaşık 20 kişi katılırken, eğlenceye katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gözlemlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiyle karşılanırken görüntülerde, eğlenceye katılanların şarkı söyleyen sanatçıyla selfi yaptığı ve müzisyenlere para taktığı görüldü.

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