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Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını

Kahramanmaraş’ta kaçak tavşan avı yapan aralarında köy korucusu, imam ve muhtarın da bulunduğu 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kaçak tavşan avı yapan aralarında köy korucusu, imam ve muhtarın da bulunduğu 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.


İddiaya göre, Ekinözü Türkmenler Mahallesi Muhtarı Ş.U., güvenlik korucuları Y.U., M.U. ile cami imamı M.U., gece saat 03.00'te Nurhak Yılan Ovası'nda kaçak tavşan avına çıktı. İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yakalanacaklarını anlayan 4 kişi, kamyonetle kaçarken kendilerini takip eden ekiplerin aracına tüfekle ataç açtı. Kovalamaca sırasında araçlarının lastiği patlayan görevliler yol kenarında durmak zorunda kaldı. Olay sonrası Ekinözü Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada 4 kişi kullandıkları 2 tüfekle yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 4 kişiye ayrı ayrı kaçak ve usulsüz avlanmaktan dolayı idari para cezası ile 8 tavşan için tazminat cezası uygulandı.

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