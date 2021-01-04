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Koruma altındaki turaç kuşunu avlayanlara 6 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ta koruma altındaki turaç kuşunu avlayan 2 kişiye toplam 6 bin lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta koruma altındaki turaç kuşunu avlayan 2 kişiye toplam 6 bin lira para cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi tarım alanları Maraşaltı Ovası'nda avlanması yasak olan ve koruma altındaki hayvanlardan biri olan turaç kuşunu avlayan 2 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 2 adet de av tüfeği ele geçirildi.


2 kişiye 3'er bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira para cezası uygulandı.

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