Koruyucu Aile Günü'nde farkındalık yürüyüşü

Kahramanmaraş'ta Koruyucu Aile Günü çerçevesinde, ‘Haydi Kahramanmaraş Koruyucu Aile Olalım' temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte ‘Haydi Kahramanmaraş Koruyucu Aile Olalım' temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Trabzon Caddesi'nden başlayıp Atatürk Meydanı'nda noktalanan yürüyüşte Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, sivil toplum temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar yer aldı.

Öncü Şehirlerden Birisiyiz Kortej yürüyüşü sonrası Atatürk Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Hamdolsun bu alanda Türkiye'de öncü illerden birisiyiz. Geleceğimizin teminatı olan ve ülkemizin yarınlarında önemli görevler üstlenecek evlatlarımızın aile ortamında yetişmesi son derece önemli. Koruyucu ailelerimiz, evlatlarımızın iyi bir şekilde yetişmesi için gayret gösteriyorlar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen ise, “Koruyucu ailelerimiz, çocuklarımızın aile ortamında yetişmelerini sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu noktada tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocukların en büyük ihtiyaçlarından birisinin de sıcak bir aile ortamı olduğunun altını çizen Kahramanmaraş Koruyucu Aile Derneği Kurucu Başkanı Hayati Dertli, “Çocukların ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden bir tanesi de sıcak bir aile ortamıdır. Çocuklarımıza bu imkânı sağlayan tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. Herkesi koruyucu aile olmaya ve çocuklarımızın elinden tutmaya davet ediyorum” dedi.