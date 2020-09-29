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Köy çocuklarına kırtasiye ve oyuncak yardımı

Kahramanmaraş’ta bir grup genç, kırsal kesimlerde yaşayan çocuklara kırtasiye ve oyuncak dağıttı.

Kahramanmaraş'ta bir grup genç, kırsal kesimlerde yaşayan çocuklara kırtasiye ve oyuncak dağıttı.


Kampanya çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle alınan oyuncak ve kırtasiye malzemeleri Onikişubat ilçesine bağlı Karadere Mahallesinde yaşayan çocuklara dağıtan gönüllüler çocukların sevinçlerine ortak oldular.


Amaçlarının sadece çocukların kalplerine dokunmak olduğunu söyleyen gönüllü gençlerden İdris Abacı, “Her hafta köylere giderek çocuklarımıza kırtasiye ve oyuncak yardımı yapıyoruz. Amacımız sadece onları mutlu edip kalplerinde bir yer edinmek. Bu yola ise ekip arkadaşlarımızla birlikte çocuklar mutlu olsun diye çıktık. Aldığımız hediyeleri verirken onların gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bizler inşallah elimizden geldiğince her hafta bir köye giderek çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz” dedi.

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