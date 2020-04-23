İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy çocuklarının 23 Nisan kutlaması

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesine bağlı Yesilyöre Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı’nın coşkusunu kendi aralarında kutlayarak yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesine bağlı Yesilyöre Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı'nın coşkusunu kendi aralarında kutlayarak yaşadı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı kutlanıyor. Türkoğlu İlçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesi'nde yaşayan çocuklar da bir araya gelerek 23 Nisan kutlaması yaptılar. Kendi aralarında İstiklal marşı okuyup, 23 Nisan adlı şiirlerini seslendirdiler. Okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini dile getiren çocuklar korona virüs'ün biran önce bitmesi için 'Evde kal Türkiye' dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.