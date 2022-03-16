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Köy okulunda çocuk haklarına dikkat çekmek için uluslararası proje hazırlandı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çocuk haklarına dikkat çekmek için köy okulunda uluslararası proje hazırlandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çocuk haklarına dikkat çekmek için köy okulunda uluslararası proje hazırlandı.


İlçeye bağlı Yeşilyöre Ortaokulu müzik öğretmeni Feyzullah Yılmaz'ın öğrencileriyle birlikte yaptığı e Twinning projesi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Yunanistan'ın ortak katılımıyla her çocuğun hakları olduğu ortaya konulmaya çalışıldı.


Müzik Öğretmeni Feyzullah Yılmaz "Çocuk Olmaya Hakkım Var" projesiyle ilgili bir şiir yazarak besteledi. Üç ülkenin dilinde bestelenerek seslendirilen Çocuk Olmaya Hakkım Var şiiri şöyle:


Yirmi Kasımdır günümüz


Kalmasın bizim hüznümüz


El ele olsun gücümüz


Çocuk olmaya hakkım var


Birleşmiş Milletler ile


Haklarımız olsa bile


Olmasın çocuğa hile


Çocuk olmaya hakkım var.

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