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Köy okulunu çizgi film karakterleriyle süslediler

Kahramanmaraş’ta bir okulda görev yapan idareci ve öğretmenler, okulun duvarlarını çizgi film kahramanlarının resimlerini çizerek süsledi.

Kahramanmaraş'ta bir okulda görev yapan idareci ve öğretmenler, okulun duvarlarını çizgi film kahramanlarının resimlerini çizerek süsledi.


Türkoğlu ilçesi, Şekeroba Mahallesi Anaokulu müdürü ve idarecileri tarafından okulun duvarları süslenmek istendi. Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan'ın talimatıyla Anaokulu Müdürü Sezer Kıraç ve öğretmenler çizgi film karakterleri çizerek okulun duvarlarını renklendirdiler.


Korona virüs nedeniyle okuldan uzak kalan ve eğitim hayatına yeni başlayacak olan öğrenciler için okulun duvarlarına çocukların sevdiği çizgi film karakterleri, figürler ve manzara resimleriyle süslediklerini söyleyen Ressam Nihal Kesici, “Öğrenciler uzun bir süredir okuldan uzak kaldı ve onlar için eğlenceli ve keyifli bir ortam oluşturmak istedik. Burada güzel bir ekip çalışması yaparak çocukların mutlu olması için elimizden geleni yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

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