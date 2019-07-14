Köylünün hayatı mandayla değişiyor

Kahramanmaraş'ta büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi adına başlatılan çalışmalarla hayvancılık yeniden canlandırılıyor.

Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan ‘Orköy' projesi kent genelinde uygulanıyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Andırın ilçesine bağlı Altınyayla Mahallesi'nde yaşayan 42 ailenin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla 1 milyon 250 bin destek verildi. Destekler sayesinde çoğunluğu çiftçilik yapan köylüler hayvancılığa yönelirken, ticaretini de yapmaya başladılar.

Andırın ilçesinde manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için toplam 42 aileye kredi ve hibe verildiğini söyleyen Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, verilen kredilerin yüzde 20'sinin geri ödemesiz olduğunu söyledi. Hayvancılığın gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini söyleyen Altındaş, “Özellikle son 2 yıldır Andırın ilçesinde bitmiş olan mandacılığı geliştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 15 aileye, bu yıl da 3 aileye 3'er taneden toplam 54 tane manda verdik. Buradaki amacımız, özelikle mandanın sütünden, kaymağı ve yoğurdundan faydalanmak için mandacılığı geri getirmek istiyoruz. Bu yıl Andırın'da 3 aileye manda kredisi, 12 aileye süt koyunculuğu, 17 aileye de süt inekçiliği olmak üzere toplam 42 aileye bölge müdürlüğü olarak 1 milyon 250 bin lira Orköy kredisi verdik. Bu kredinin yüzde 20'sini hibe olarak veriyoruz. Yüzde 80'ini de kredisiz olarak aldığı programa göre faizsiz olarak geri alıyoruz. Manda kredisinin geri ödemesi ise 2 yıl geri ödemesiz 2 yıldan sonrada 5 eşit taksitte faizsiz olarak geri alıyoruz” dedi.

"3 manda ile başladım güzel bir geçim sağlıyoruz"

Önceden çiftçilik ve küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Mustafa Cura, manda talebinin arttığını ve mandanın kendileri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi. Cura, “Orman Bölge Müdürlüğünün bize verdiği 3 manda ile başladık bu işe. Ben de bu işte talep gördüğüm için hayvanımın sayısını çoğalttım ve ticari olarak güzel getirisi var. Mandanın yoğurt ve sütü özellikle şeker hastalarına iyi geliyor. Çocuklarımızla birlikte bakıyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz” dedi.