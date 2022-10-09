KPSS'ye koşarak yetiştiler

Kahramanmaraş'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) in lisans oturumu için son dakikalarda okula gelen adaylar binaya görebilmek için adeta depar attı.

Onikişubat ilçesindeki Gülizar Şamil Aktaş Lisesi'nde KPSS sınavına girecek olan kamuda görev almak isteyen adayların çoğunluğu sınav saatinden önce binadaki yerlerini aldı. Saat 10.00'da kapılar kapanmadan bazı adaylar binaya girebilmek için adeta depar attı. Görevlilerin ‘koş' uyarıları ile hızla koşan adaylar son saniyelerde binaya girebildi.

Bir aday, yanlış geldiği okuldan geri döndü. Bir aday ise kapılar kapandıktan sonra okula geldi ancak içeri alınmadı.

KPSS ön lisans sınavı 10.15'te başladı ve 12.15'te sona erecek.