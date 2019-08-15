KSÜ Rektörü Can: "Öğrenciler artık bizi tercih ediyor"

Dr. Niyazi Can, üniversiteye giriş puanlarının yükseldiğini ve lisans alanında doluluğun yüzde 92 olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Can, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıllara oranla öğrenci kapasitesinin arttığını belirterek, tıp ve diş hekimliğinin yanı sıra diğer fakültelerle birlikte bütün imkanları öğrencilerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Üniversitenin fakültelerinin 10 ile 35 oranında puanının yükseldiğini de ifade eden Can, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) bin 400 akademisyen, 12 yüksekokul ve meslek yüksekokulu, bugün itibariyle 34 bin öğrencisi bulunuyor. Diş hekimliğinden tıpa, ziraat fakültesinden orman fakültesine, eğitim fakültesinden güzel sanatlar fakültesine kadar çok ciddi alanında iyi yetişmiş akademisyenler, laboratuvar imkanları ve fiziksel altyapıları ile insan kaynakları ve fiziksel yapısıyla her geçen gün gelişmekte olan bir üniversitedir. Geçen yıl lisans programlarındaki doluluk oranı bu yıl itibariyle yüzde 92'ye çıktı ki, yüzde 8'lik artış bizi memnun eden bir artış oldu. Bizler, öğrenci ve velilerimizin teveccühü karşısında sorumluluğumuzun daha da artığını biliyoruz. Lisans ve ön lisans programlarından geçen yıl aktive olmayanlardan 21'ini bu yıl aktive ettik ve öğrencilerimiz bu programlara yerleştirildiler. Şuan itibariyle fakültelerimize 10 puan ile 35 puana kadar fakültelerimizdeki puanların yükseldiğini görüyoruz. Bu da gösteriyor ki artık öğrencilerimiz bizi tercih ediyor” dedi.