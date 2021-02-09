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Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçüknacar Mahallesi'nde bir ikametten küçükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Araştırma Timleri harekete geçti. Yapılan takip sonucunda Dereköy mevkisinde görülen şüphelilerin otomobili ekiplerin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başladı.


Jandarma ekiplerince ablukaya alınan şüpheliler, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde durduruldu. Ekipler, çalıntı hayvanı ise otomobil içindeki koltukların arasında buldu.


Gözaltına alınan 3 kişiden H.D. (39) ve M.B. (46) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.B. (79) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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