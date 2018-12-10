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Küfretti diye kuzenini öldürdü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü kuzenini öldürdü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü kuzenini öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Bağdın-ı Sağır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuzeni Engin O. ile okul bahçesinde buluşan Hidayet Sürget (33) tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Engin O. (20) kuzeni Hidayet Sürget'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hidayet Sürget Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hidayet Sürget hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Gözaltına alınan cinayet zanlısı kuzeninin kendisine küfrettiğini söyledi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

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