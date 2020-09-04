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Kumaşır Gölü ilgi bekliyor

Kahramanmaraş’ta Malik Ejder Türbesinin yanında yer alan Kumaşır Gölü ilgi bekliyor.

Kahramanmaraş'ta Malik Ejder Türbesinin yanında yer alan Kumaşır Gölü ilgi bekliyor.


Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Malik Ejder Türbesi civarında yer alan ve şehir merkezine 9 kilometrelik bir mesafede bulunan Kumaşır Gölünün düzenlenerek kent ve ülke turizmine kazandırılması isteniyor.


Göl çevresinin hem pikniğe hem de balık avlamaya oldukça elverişli olduğunu söyleyen çevre halkı, “Bölgenin kendine özgü bir doğal yapısı var. Hatta göl kenarında güneşin batışını izleyebilirsiniz. Bizler istiyoruz ki gölün etrafı düzenlenip piknik alanları yapılsın. Gezi yolları olsun ve en güzeli de göl kayıkla gezilebilsin” dediler.

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