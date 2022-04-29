İhlas Haber Ajansı

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Kurak avında yakalanan şahıslara ceza yağdı

Kahramanmaraş’ta, kurdukları tuzaklarla yasadışı olarak keklik avı yaparken yakalanan 4 şahsa, yaklaşık 30 bin lira idari para cezası kesilirken; canlı mührelerle tüfeklere de el konuldu.

Kahramanmaraş'ta, kurdukları tuzaklarla yasadışı olarak keklik avı yaparken yakalanan 4 şahsa, yaklaşık 30 bin lira idari para cezası kesilirken; canlı mührelerle tüfeklere de el konuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şefliği ekipleri, kekliklerin neslini tehlikeye atan kurak avcılıkla mücadelesine devam ediyor. Gece saatlerinde kurak avı yapıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, 4 şahsı yakaladı. Şahısların, yasadışı avda kullandığı 5 adet canlı mühre ile 3 adet av tüfeğine el konuldu. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yaklaşık 30 bin lira idari para cezası kesildi.


Yasadışı avla ilgili denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

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