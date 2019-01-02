Kur'an kursunun minik öğrencileri harçlıklarını Yemen'e bağışladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Esentepe 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, yaklaşık 4 yıldır süren iç savaş ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen'deki akranlarına destek olmak için bağışladılar.

Minik kurs öğrencileri biriktirdikleri paraları, Yemenli kardeşlerine gönderilmek üzere kurs öğreticileri Gülendam Doğan ile birlikte ziyaret ettikleri Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel'e teslim etti.

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, minik Kur'an öğrencilerinin yapmış olduğu bu güzelliğin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, “Bu güzelliğe vesile olan Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencilerin velilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Müftü Demirel, öğrencilerin teslim ettiği parayı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'e göndereceklerini kaydederek, “Esentepe 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerimizi bu anlamlı davranışları nedeniyle tebrik ediyorum. Kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan yavrularımızın başta ailelerini, onları yönlendiren Kur'an kursu öğretmenlerinden de Allah razı olsun. Biz, 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra yüce dinimiz İslam'ın gereklerini de çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Bu çocuklarımız, yüce dinimizin en çok önemsediği konuların başında gelen yardımlaşma ve paylaşma duygusunun en güzel örneğini sergilediler. İnşallah, bu yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Yemen'e ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Kumbaralarındaki harçlıklarının, Yemen'deki akranlarına faydası dokunacağını ifade eden çocuklar da, “Oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun yardım etmek istedik. Oradaki çocukların yüzlerini güldürmek istedik” diye konuştular.