Kurban Bayramı öncesi dezenfeksiyon çalışması

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi, kentin yoğun olduğu yerlerde dezenfeksiyon uygulaması yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı 110 personel ve 54 araç yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.

Kentte yoğunluğun oluşabileceği tüm üstgeçitler, pazar yerleri, ATM'ler, çarşılar, otobüs durakları, banklar, parklar ve diğer sosyal alanlar hummalı çalışmalarla dezenfekte ediliyor.

Özellikle bayram haftasının yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen terminaller de çalışma gerçekleştirilen adresler arasında. Kentin onlarca noktasında devam eden uygulamalarla birlikte, yoğunluk ile oluşabilecek bulaş riskinin asgari seviyede tutulması hedefleniyor.