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Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar

Kahramanmaraş’ta kesilen kurbanlıkların atıklarını akarsuya bırakan şahıs, kirliliğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta kesilen kurbanlıkların atıklarını akarsuya bırakan şahıs, kirliliğe neden oldu.


Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde bir akarsu fabrika atıklarının yanı sıra Kurban Bayramı'nda hayvan atıklarıyla da kirletildi. Kamyonla bölgeye gelen vatandaş kurbanlık hayvanlardan kalan atıkları elindeki kürek yardımıyla akarsuya bıraktı. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşın uyarılarına rağmen akarsuya hayvan atıkları bırakılmaya devam edildi.

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