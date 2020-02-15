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Kurtuluş coşkusunu müzikal gösteriyle kutladılar

Kahramanmaraş’ta bir grup vatandaş, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında müzikal etkinlik düzenledi.


Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Edeler Kültür Sanat ve Edebiyatı Yaşatma Derneği üyeleri tarafından oluşturulan müzik grubu dernek binasında toplandı. Kentin Milli Mücadele kahramanlarının giydiği yöresel kıyafetlerini de giyen grup, etkinliğe katılan vatandaşlara birbirinden farklı halk türküleri ve şiirler okudu.


Kahramanmaraş'ta kurtuluş mücadelesine katılan kahramanları anmak ve kurtuluşu kutlamak için müzikal program düzenlediklerini söyleyen Edeler Kültür Sanat ve Edebiyatı Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Adem Kenger, “Derneğimizin Edeler müzik şöleni adı altında bir program yaptık. Bu haftaki programımızı da kentimizin kurtuluşu anısına düzenledik. Burada çiğ köfte kültürünü yaşatıp gelen misafirlerimize ikram ettik. Sanatçılarımız var ve yöresel ve geleneksel türkü ve şarkıları seslendirdi. Kurtuluş mücadelemizi ve kahramanlarımızı hatırlamak için yöresel kıyafetlerimizi de giydik. Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.


Emekli öğretmen Rasim Sarıtürk ise, “Topluma faydalı ve yararlı bir hizmet yapıyor arkadaşlarımız. Kötü yerlere gitmekten kurtularak eğlenceli bir gece yaşıyoruz teşekkürler” dedi.


Programa katılan vatandaşlara çiğ köfte ikramında da bulunuldu.

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