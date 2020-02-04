Kurtuluş destanı tiyatroya uyarlandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini konu alan yaşanmış önemli olaylar tiyatroya uyarlandı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Kentin Fransızlara karşı kurtuluş mücadelesini anlatan önemli olaylar "Kurtuluş Destanı" adlı oyunla seyirciyle buluşacak. Kentte görevli memur, imam ve gençlerden oluşan tiyatro ekibi Sütçü İman, Abdal Halil Ağa ve Bayrak hadisesi gibi yaşanmış olayları seyircilerin beğenisine sunacak.

"Kurtuluş Destanı" adlı tiyatronun yönetmeni Salman Kapanoğlu, “İnşallah 7 Şubat'ta Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde, 11 Şubat'ta Müftülük Meydanı'nda oynayacağımız ‘Kurtuluş Destanı' adlı tiyatromuzun provasını yapıyoruz. Oyunda Sütçü İmam'dan Abdal Halil Ağa'ya kadar önemli şahsiyetler var. Özellikle Arslan Bey'in gerçek kimliğini bu tiyatroda göreceğiz” dedi.

Kurtuluş mücadelesini konu alan tiyatroda Mehmet Ali Kısakürek'i oynayen emekli Zekeriya Çakar ise, “Sabah namazına kalkan Mehmet Ali Kısakürek, kaleden bayrağın indiğini görünce bir bildiri yazıyor. ‘Ey milleti necibe-i İslamiye, artık duracak zaman yok' diye başladığı yazıyı bitiriyor ve böylece halkı hareketlendirmiş oluyor. Dolayısıyla Kahramanmaraş ve Türkiye'deki kurtuluşun ateşleyicisi olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.

Din görevlisi Fevzi Şahin ise şehirlerin tanıtımında tarihi şahsiyetlerin öneminin fazla olduğunu ve bu değerlerin tanıtılması gerektiğini söyledi.