İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Kurtuluşun Renkleri" sergisi

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, “Kurtuluşun Renkleri” temalı el sanatları sergisi açıldı.

Onikişubat Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin “Kurtuluşun renkleri” temasıyla organize ettiği “Bir Dokun Bin Güzellik Olsun” adlı serginin açılışına, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş milletvekillleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, protokol üyeleri ile AVM ziyaretçileri katıldı.


Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki sergide, Kurtuluş Savaşı çetelerinin minyatürleri, deri çanta, cüzdan, anahtarlık ve takı gibi üzerinde geleneksel el sanatları motifleri bulunan el emeği göz nuru eserler yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.