Kurusıkı tabanca ile market soyan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta girdiği bir marketin kasiyerini kurusıkı tabanca ile tehdit edip kasadaki yaklaşık bin TL'yi alarak kaçan maskeli soyguncu, polisin çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Elbistan ilçesinde bulvar üzerindeki bir markete gelen maskeli şahıs, market çalışanına silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Maskeli şüpheli, kasadaki yaklaşık bin lirayı aldıktan sonra dolu tabanca fişeklerini marketin içine fırlatarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği markete giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalara başladı. Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki işyerleri ve KGYS kameralarında da şüpheliye ait görüntü olup olmadığını araştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de şüphelinin bıraktığı mermi çekirdekleri ve diğer deliller üzerinde çalışma yaptı. Daha önceden benzer suçlardan kaydı bulunan şahısları da araştıran Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışma sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli şahıs, polisin operasyonu ile yakalanırken olayda kullandığı kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde silahın kurusıkı olduğunun anlaşılmaması için gerçek tabanca mermilerini tezgaha bırakıp kaçtığını itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi.Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli, ‘silahlı yağma' suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.