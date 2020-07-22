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Kuruyemişçiden ücretsiz kahve ikramı

Kahramanmaraş’ta bir kuruyemişçi, akşam yürüyüşe çıkan vatandaşlara ücretsiz kahve ikram ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir kuruyemişçi, akşam yürüyüşe çıkan vatandaşlara ücretsiz kahve ikram ediyor.


Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'ndeki bir kuruyemişçi, kahve makinesiyle çektiği kahveyi pişirip vatandaşlara dağıtıyor. Özellikle akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar kuruyemişçi önünde kuyruk oluşturarak kahve içiyor.


Günde ortalama 2 kilogram kahve ikram ettiğini söyleyen Ahmet Gültepe, "Vatandaşların ilgisini çekmek ve akşam yürüyüşe çıkan vatandaşlara ücretsiz kahve ikramı başlattık. Vatandaşlarımız hem iş yerimizi tanısın, hem de kahvenin tadını öğrensinler diye böyle bir uygulama başlattık" dedi.

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