Kütüphanede kitap okuma analizi

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, İl Halk Kütüphanesi'nde yapılan kitap okuma analizlerinde bir kişinin okuduğu kitabı 30 kişiyle paylaştığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 50 yıldır öğrencilerin ders çalışma ve kitap okuma merkezi konumunda bulunan İl Halk Kütüphanesi'nde haftada veya iki haftada bir gün kitap okuma analizleri gerçekleşiyor. Kitap analizlerinde okunan kitap başkalarıyla paylaşılarak kitap okumaları özendiriliyor.

Pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olan kütüphaneye öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, kitap okuma analizlerine birçok kişinin katıldığını söyledi. Kütüphanede birbirinden farklı binlerce kitabın yer aldığını söyleyen Küçükdağlı, “Okuyucularımız, öğrencilerimiz ve vatandaşlar pazar günü hariç her gün, saat 09.00 ile 22.00 arası il halk kütüphanemizde çalışmalarımıza devam ediyorlar. Bu arada kütüphanemizin bünyesinde, içeride ve dışarıda özgün çalışmalarda gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de bunun 15'incisi gerçekleşecek olan ve Cuma günleri gerçekleşen kitap analiz programları yapılıyor. Buradaki arkadaşlarımızın da tabi ki ders çalışma kültürüyle birlikte sınavlara hazırlık kültürüyle birlikte ortak çalışma ve paylaşarak çalışma kültürü içerisinde zaman zaman uzmanlar mahiyetinde uygulanıyor. Zaman zaman yazarların kendisiyle imza günü eşliğinde katılımcılarla birlikte analizi gerçekleşiyor. Onun dışında o kitabı okuyup gelme durumu var veya o anda tespit edilenler değerlendiriliyor. Yani bir kitabı 1 kişi okumuş ise 20-25 kişiyle paylaşıyor” dedi.

Gruplar halinde gelen öğrenciler veya vatandaşların okudukları kitapları enine boyuna tartışıp hem övüldüğü hem de eleştirildiğini söyleyen Özlem Kıraç, “Buradaki amacımız her yaştan okuyucuya kitap okumayı alıştırmak. Genelde haftada bir ya da iki haftada bir kez analiz yapıyoruz. Bir hafta dünya klasiği ve bir hafta Türk klasiğinden kitap okuyoruz. Kitap üzerine aldığımız mesajları, değerleri ve eleştirilerimizi yapıyoruz” dedi.

Kitap okumayı sevdiğini söyleyen Ayşe Armut ise, “Lise son sınıfa gidiyorum ve ders çalışmak için kütüphaneye geliyorum. Kitapları daha çok seviyorum ve sık okuduğum kitaplar var. Genellikle tarih kitabı okuyorum” ifadelerini kullandı.