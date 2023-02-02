Kuvvetli rüzgar, çadırı otomobilin üzerine devirdi

Kahramanmaraş'ta etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu, bir binada bulunan çadır otomobilin üzerine devrildi.

Meteorolojinin uyardığı hızı 58 kilometreye kadar çıkan şiddetli rüzgar, maddi hasara neden oldu. Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde bulunan bir binaya ait olan çadır, rüzgarın etkisi ile yerinden çıkarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Yaşanan olayda maddi hasar meydana geldi.

Şehirde bugün de etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın en düşük 7, en yüksek ise 58 kilometre hızla eseceği ifade edildi.