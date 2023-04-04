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Kuyumcudan gerçek sanıp çaldığı bileziklerle yakalandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kepengini zorla açtığı kuyumcudan gerçek olduğunu sanarak 30 adet imitasyon ve 3 adet de hediyelik bilezik çalan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kepengini zorla açtığı kuyumcudan gerçek olduğunu sanarak 30 adet imitasyon ve 3 adet de hediyelik bilezik çalan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Afşin'de kuyumculuk yapan Ziya Salt'ın Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin saat 05.00 sıralarında alarmı çaldı. İş yerine giden Salt, dükkanın kepenginin yarım açık vaziyette olduğunu ve vitrin camının da kırıldığını gördü. İş yerinin soyulduğunu anlayan esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kuyumcuya gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede iş yerinden 30 adet imitasyon ve 3 adet 22 ayar hediyelik bileziğin çalındığını, ayrıca da güvenlik kameralarına da zarar verildiğini tespit etti.


Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun şikayeti çerçevesinde hırsız ya da hırsızların kimliğini belirlemek için araştırma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının failinin 64 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuyumcudan çalınan imitasyon bilezikler ise ceketinin cebinden çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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