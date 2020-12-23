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Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir kişi, sahte altın satmak isterken kuyumcunun fark etmesiyle yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, sahte altın satmak isterken kuyumcunun fark etmesiyle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanına gelen F.Ö. isimli şüpheli altın küpe satmak istediğini söyledi. İş yeri çalışanı Emrullah Göl, yaklaşık 2 bin lira değerindeki küpeyi ilk yaptığı kontrolde 22 ayar damgasını gördü. Göl, küpeden şüphelenerek atölyeye gönderdi. Atölyede yapılan kontrolde madenin bakır olduğu ortaya çıktı. İş yeri çalışanları kuyumcunun kapısını kapatarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kilis'ten geldiği belirlenen F.Ö.'yi gözaltına alındı.


Kuyumcu Emrullah Göl, “Selamünaleyküm aleykümselam dedi ve içeri girdi. Altını aldık tarttık ve baktık ayarları falan her şeyi vardı. Parsını verecektik ancak madeni önce denedik ve altın olmadığını anladık. Bu süre zarfında kapıyı kapatıp polise bildirdik” dedi.


F.Ö., sahte altını satmak için geldiği kuyumcudaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuda beklediği ve polis ekiplerince gözaltına alındığı görüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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