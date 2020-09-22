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Kuyuya giren 4 işçi zehirlendi

Kahramanmaraş’ta kuyuya giren 4 kişi, kullandıkları yalıtım malzemesinden zehirlendi.

Kahramanmaraş'ta kuyuya giren 4 kişi, kullandıkları yalıtım malzemesinden zehirlendi. İşçilerden 3'ü kendi imkanıyla kuyudan çıkarken, mahsur kalan işçi itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otele ait olduğu belirtilen 3 metrelik kuyuda yalıtım yapmak için işçiler çalışmaya başladı. Hasan Ç. (26), Bünyamin Ç. (20), Ö.Ç. (17) ve E.Ç (16) kuyuda kullandıkları yalıtım malzemesinden etkilenerek zehirlendi. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla yukarı çıkmayı başardı.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kuyuda mahsur kalan E.Ç.'yi yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarmayı başardı.


Zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı.

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