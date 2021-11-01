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Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütleri ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütleri ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.


Kuzey Irak'ın Hakurk Bölgesi Şahin Dalya üst bölgesi yakınlarında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yaralandı. Bekar olan Çiftçi, kaldırıldığı Derecik ilçesi Seyyar Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Şehit piyade sözleşmeli er, askeri helikopter ile gece saatlerinde memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Buradan da şehidin naaşı memleketi Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'ne götürüldü.


Şehit için düzenlenen törene protokol, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Şehidin cenazesinde yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, mahalle mezarlığında yapılan tören ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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