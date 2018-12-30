Lapa lapa kar altında dondurma yediler

Kahramanmaraş'ta bir dondurma üreticisi, kar altında vatandaşlara dünyaca ünlü Maraş dondurması ikram etti.

Sabah kar yağışını fırsat bilen bir dondurma üreticisi, hazırladığı yaklaşık 300 kilogram dondurmayı iş yeri önünde vatandaşlara ikram etti. Kar yağışı devam eden kentte iş yeri sahibi Sami Kervancıoğlu, çekiç ve üzengi ile dondurma da dövdü. Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, baltayla kestiği dondurmadan vatandaşlara tek tek ikram ederken Maraş dondurmasının içinde buz olmadığını ve her mevsim tüketilebileceğini söyledi. Doktorlar tarafından da özellikle bademcik ameliyatı sonrası dondurma tüketilmesi gerektiğinin söylendiğini hatırlatan Kervancıoğlu, her dondurmanın Maraş dondurması olmadığını belirtti. Kervancıoğlu, “Bakın şuanda kış mevsiminde kar yağıyor ve biz bunu karda dondurma yemeyi gelenek haline getirdik. Karda dondurma yenir, kaliteli bir dondurma yenir. Bu dondurmanın bir özelliği daha var, insan sağlığına faydalı. Kahramanmaraş'ta doktorlarımız bademcik ameliyatı yaptıktan sonra reçetesine bu dondurmayı yazıyor. 12 ay boyunca rahat bir şekilde tüketilebilir bu dondurma. Her dondurma Kahramanmaraş dondurma değildir. Bu dondurmanın ve Kahramanmaraş dondurmasının içinde buz olmaz” diye konuştu.

Karlı havada dondurma tükettiklerini söyleyen Yunus Emre Tam ise, "Konya'dan geliyorum ve böylesine karlı ve güzel bir havada dondurma yiyoruz. Kahramanmaraş'ın özel bir dondurmasının olması bu olsa gerek” diye konuştu.