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Lego Festivali ile dolu dolu eğlence

Disney’in dünyaca ünlü "Karlar Ülkesi" yapımının prensesleri Elsa ve Anna’nın maceralarından ilham alınarak hazırlanan, Disney Lego Frozen 2 Festivali, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Disney'in dünyaca ünlü "Karlar Ülkesi" yapımının prensesleri Elsa ve Anna'nın maceralarından ilham alınarak hazırlanan, Disney Lego Frozen 2 Festivali, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.


Kahramanmaraşlı çocuklara 10 gün boyunca unutamayacakları anılar yaşatan Disney Lego Frozen 2 Festivali'nin katılımcıları eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.


Minik ziyaretçiler kendileri için kurulmuş özel platformda, modern çağın en eski ama her zaman gözde olan oyuncağı LEGO'nun, Frozen 2 temalı rengarenk parçalarını kullanarak hayal dünyalarındaki ülkeleri ve karakterleri ortaya çıkardılar.


Çocuklar, Disney Lego Frozen 2 oyuncaklarıyla hem eğlenerek el becerilerini geliştirdiler hem "Karlar Ülkesi" filminin en sevdikleri karakterlerini oluşturmanın mutluluğunu yaşadılar.

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