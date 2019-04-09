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Leylekler elektrik direğini mesken tuttu

Kahramanmaraş’ta, Elbistan-Afşin karayolu kenarındaki elektrik direği yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Kahramanmaraş'ta, Elbistan-Afşin karayolu kenarındaki elektrik direği yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor.


Leyleğin yumurtalarını bırakmak için sıcak bölgeden serin bölgelere göç ettiğini söyleyen yöre halkı, nadir görülen leyleklerin yüksek kesimlere yuva yaparak korunduklarını söylüyor.


Bölgeye gelen leyleklerin yaklaşık ortalama 4 ay kalıp yumurtalarını bıraktıklarını söyleyen Tahsin Böke, direğin tepesindeki leyleğin 3 veya 4 tane yavrusunun dünyaya geldiğini söyledi. Böke, “Leylekler, Mart ayının başlarında geliyorlar ve 4-5 ay kalıyorlar yavrulayıp tekrar geldikleri yere dönüyorlar. Bu serüven her yıl devam ediyor. Geldiklerinde 3-4 tane yavruları oluyor. Yoldan geçenler leyleklerin fotoğrafını çekiyor” dedi.

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