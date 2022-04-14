Leylekler yuvalarına yerleşiyor

Kahramanmaraş'ta 'baharın habercisi' olarak nitelendirilen leylekler yuvalarına dönmeye başladı.

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte leylekler gruplar halinde Göksun ilçesindeki yuvalarına dönmeye başladı. Her yıl bahar aylarında ilçeye gelen leylekler, elektrik direkleri üzerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor. Sonbahara kadar ilçede konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere göç edecek.